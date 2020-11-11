郭姓男子向王姓房東承租位於台中市中、西區的房子居住，王在租約期間擅自開門入房察看，還留紙條寫「彈簧床全新，已被你弄黑」、「懶惰成性」等語，放在床單上，郭男返家發現，怒告房東。台中地院依侵入住宅罪判房東罰金3千元，可上訴。

郭男向王租台中市的房屋居住，雙方租約原本到今年4月間，到期後，延長租約到6月9日。

判決書指出，王在6月4日晚間未獲郭男同意，且無正當理由，擅自開門入內查看後，還在床單上留下1張紙條，上面寫「彈簧床全新，已被你弄黑，沒套床包，你搬家交屋怎麼負責，真懶惰成性」等語。郭男當天返家看到紙條，發現王擅自入侵房間，氣憤不已而報警。

王到案坦承進房，並留紙條，是因為郭男過去租約到期後，都不願搬走，他擔心這次又不願搬家，要找他當面談，他有在門外喊郭兩三聲，但都沒回應，他以為郭在睡覺，加上房間沒鎖，他就直接進入。王辯稱，他並不是偷偷進入房間，因為還留字條讓郭知道，他來過。

法官認為，房屋租約至2020年6月9日屆滿，承租有效期間內，房客住居安全應受到保障，房東不能隨意出入，縱使擔心房客屆期不願搬走，也不能因尚未發生且屬未明情事，未經房客同意就無故侵入住宅， 即便侵入後留紙條也不能將侵入住宅合理正當化，而依侵入住宅罪判罰金3千元。

(中時 )