醞釀長達一個月的大陸電商年度最大盛事的「雙11」到來，但旺盛的網上消費未能提振科技股股價，繼美國中概股下跌之後，11日包含港股上的騰訊、阿里巴巴、美團、京東等互聯網股票全部大跌，被股民戲稱「雙11打折促銷」，同時專業機構認為，疫苗資訊披露後，美股資金從科技板塊向傳統行業流入。

據澎湃新聞報導，截至港股上午盤中，恒生科技指數跌超4％，阿里巴巴跌8.64％，京東集團跌7.32％，騰訊控股跌5.21％，美團跌6.33％。同時市場人士也指出，包含阿里巴巴、京東等股價重挫也與10日大陸市場監管總局發佈的《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》有關。

中信證券11日發佈研報指出，目前大陸前5的互聯網平台（阿里巴巴、騰訊控股、美團、京東、拼多多）年初至今平均漲幅122％，總市值達13.6兆元人民幣，為萬得全A總市值的16％。面臨反壟斷加強監管、新冠疫苗研發進度超預期推動線下復甦，相關龍頭的估值短期或受到一定的壓制。

(旺報 )