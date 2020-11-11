國內3家疫苗廠都即將邁入第2期臨床試驗，此次臨床試驗將結合第3期一起進行。中央流行疫情指揮中心表示，若過程順利，完成試驗後就可以申請緊急授權，最快的話第2季末，也就是大概6月底後可以開放國人接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次國產疫苗徵受試者，是2、3期臨床試驗結合一起來做。專家諮詢小組召集人張上淳表示，這次2、3期結合起來做，主要看「安全性」和「免疫生成性」，最後能產生多大量的抗體，是否足夠綜合病毒。

張上淳坦言，台灣確實沒有足夠多感染者的環境，因此無法完成第3期的試驗，但國外屆時若有完成第3期試驗，就可以知道能避免感染的「抗體力價」也就是抗體的濃度最後要產生多高，就能提供台灣來比對，以了解疫苗的效果。

研發組副組長吳秀梅表示，第2期3000人試驗完成後，若結果與預期相符，並通過食藥署審核，就可申請緊急使用授權。陳時中表示，屆時除了臨床的報告之外，也會考慮國內疫情的情況，若順利，預計最快第2季末就可以開放國人接種國產疫苗。

對於參與國產疫苗受試會有多少補助？陳時中表示，要提供多少營養費車馬費由廠商進行，政府對於廠商的協助，1、2期最高經費一家可以有5億元。他不想強調補助，因為這是一種人體的試驗，盡量避免淪為金錢報酬。

吳秀梅也指出，過去若讓業者自己去找受試者，可能要花上好幾個月，如今透過「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，估計可為疫苗開發省上好幾個月。

(中時 )