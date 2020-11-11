韓國瑜位於鳳山行政中心的辦公室曝光，命理師分析格局指出犯了4瑕疵。

高雄市前市長韓國瑜，在鳳山行政中心的市長辦公室首度曝光。易經命理老師高煜霖分析格局，指出韓國瑜辦公室的格局，至少犯了4項風水瑕疵。

歷任高雄市長辦公室多在四維行政中心，韓國瑜上任後將辦公室移至鳳山行政中心，而辦公室內還有一個小套房，雙人床、衛浴設備一應俱全。

高煜霖從居家風水角度來看，寢室格局犯了「腦門沖」、「陽耗弱」、「心不定」、「桃花劫」，雖然韓國瑜沒有過夜，但經常出入且有在該處休息，使用後的空間，「氣場」即自然形成格局。

一進到寢室，即犯了健康大忌，高煜霖說，因有「房間門」及「室內壁刀」沖到頭部，形成「腦門沖」，重則頭部可能有開刀跡象，輕則腦神經衰弱，經常等到天快亮才能入睡，且床的左邊靠牆形成「陽耗弱」，表示男性運不順，在公務上比較沒有實權，可能韓國瑜本身不是最後決策者的概念。

此外，床臨一大片窗，形成「心不定」，簡單來說，就是只想往外跑，無法坐定在一個地方太久，容易心浮氣躁，影響決策品質。而床尾對到浴室，在室內浴室代表女性，顯示出易犯桃花劫，最明顯的就是新莊王小姐的事件。

綜合加權指數分析，高煜霖表示，空間主要元素為房門、窗戶、浴室門，皆位居重要位置，導致床難以擺設，加上不注重風水改善，容易產生負能量磁場，建議房間規劃可能多參考古智慧，降低負評產生。

韓國瑜神秘辦公室曝光！指紋電梯、雙人床套房

(中時新聞網)