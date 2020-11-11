「館長」陳之漢在8月遭人埋伏槍擊，當時身中3槍的他緊急送醫搶救，如今雖然已經康復出院，但近日開直播時仍痛批：「我連出門吃碗麵都不敢。」當此「焦糖哥哥」陳嘉行則PO出一張生活照，當場打臉館長。

館長9日開直播表示8月28日中槍至今，已經過了兩個多月，但這段期間發生了10起槍擊案，眼見台灣治安越變越差，讓他連出門吃碗麵都不敢，若要踏出家門就要帶一堆保鑣防身，痛批政府：「這就是你們給人民的保障？」對此人在高雄的「焦糖哥哥」陳嘉行，則PO出在高雄用餐的照片，接著嘲諷：「我在高雄，可以安全出門吃麵。」毫不留情的打臉館長。

不過除了「焦糖哥哥」陳嘉行之外，陳沂也轉發館長對內政部長徐國勇喊話的報導，接著狂酸：「我每天都在外面吃麵都沒事，到底要消費自己中槍多久啊？以為台灣隨便都可以有槍膩？」立刻掀起網友熱議附和。

對於遭陳沂譏諷，館長則在直播中反嗆：「妳叫蔡英文政府把兇手馬上抓到，我就不再消費，你叫她給我一個答案」，兩人再度隔空交火。

(中時新聞網)