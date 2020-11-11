閃電颱風並未帶來顯著雨量，中央災害應變中心今（11）日召開旱災第二次工作會報，由經濟部長王美花主持。王美花表示，由於今年6至10月無颱風侵台，且上周閃電颱風也沒有為西部水庫集水區帶來明顯降雨，進入枯水期接下來面對的乾旱挑戰將更為險峻。

據氣象局研判，後續降雨機率相對減少，為提前部署準備延長抗旱能力，討論後決定嘉義及台南地區自11月18日起，將原為水情提醒的綠燈，調整為減壓供水的黃燈，亦於夜間離峰及特定時段降低自來水管壓供水，同時停供行政機關及國營事業非急需或非必要用水；桃竹苗及台中地區則維持減壓供水的黃燈。

王美花要求經濟部水利署、台灣自來水公司及地方政府共同至水情黃燈地區的科學園區、工業區及加工出口區查核節水情形，同時也請各地方政府及農田水利署管理處注意渠道在沒有輸水情況下，配合加強辦理清淤及注意環境衞生，避免其他病蟲滋生。

氣象局分析，由於受反聖嬰現象影響持續發展，明年2至4月雨量偏少的機率高，且目前進入枯水期後，降雨也將逐漸減少。王美花要求氣象專業分組就明年一期稻作灌溉需求，11月、12月所需降雨發生機率進行研析並提出建議，同時也要求農田水利署、台灣自來水公司、各地方政府及經濟部水利署確實要嚴謹審慎面對，並採各種有效方式因應。

王美花強調，各單位各項節水工作與節水宣導務必落實，也呼籲中央、地方及全體民眾共體時艱渡過乾旱難關，以降低乾旱所造成的影響及損失。

(中時 )