隨著美國大選選舉結果越來越明朗，民主黨拜登幾乎篤定繼任為美國新任總統，在此情勢下、是否會衝擊過去受惠於中美貿易戰的台資企業表現，施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，台股後市並不看淡，投資人可尋找有中長期趨勢產業以及有轉機的標的。

其實，不管是拜登或者川普就任總統，對於「去中國化」產業鏈的趨勢已然成形，特別是台灣企業在全球的半導體產業鏈佔有一定的影響力，未來發展潛力持續。而回到基本面，繼美國之後，近期歐洲、澳洲等央行再度釋放出更高劑量的寬鬆貨幣政策，全球資金無虞；另外是台灣經濟在防疫嚴守下、也同樣呈現趨穩向上的態勢，都是台股中長線表現的支撐。

近期美國大選牽引全球金融市場表現，隨著選情明朗化，市場大多正向以對。而台灣投資人大多疑慮是選舉結果是否會影響原來受惠的台資企業，也就是中美貿易戰下獲得轉單的企業？目前推估，就上游電子業來說，美國依舊會延續壓制中國的策略，也就是「美國利益優先」為主軸，從中興通信、華為事件、TikTok、wechat、中芯半導體等，預計在民意的驅動下，不會有所變更。特別是中芯可能會被禁，導致半導體產能上供不應求，在多種IC缺貨的情況下，代工急單可望漲價，有利台資企業表現。

除了產業鏈的延續，民主黨的溫和政策也有利於全球市場穩定。雖說「去中化」也是民主黨的共識，但手法處理可能較為細緻，也能降低市場的震盪；此外，拜登的增稅政策不利於企業獲利，但民主黨在參眾兩院並未如期贏得過半席次，在政策調整上會成為羈絆，因此能否如先前政策所提大幅加稅，看來短時間不太可能，股市也因此正向表現。

另外是台灣在防疫上的優異表現，成為經濟強韌的基礎，不僅資金持續回流、也讓景氣保持穩定。國發會公布最新的9月景氣燈號持續呈現綠燈，是穩定溫和的證明；而經濟部公布的9月份外銷訂單成長10％（年化）則優於預期，而且可以留意的是，電子產品的訂單創新高、但海外生產比重持續下降至53％，可見在台商回流的趨勢持續進行。

海外資金回流台灣，還有超低利環境的刺激，讓房地產市場明顯熱絡。台灣房價指數持續上揚，與英、美、德等國一樣，特別在工業區附近帶動住屋需求，例如讓台南成為六都中近一年房價漲勢相當受到矚目的地區，其他如台北市、新北市、台中等，房價也節節上漲，讓央行也有示警的言論出現。在商辦部分，台北市A級辦公大樓今年第三季也較去年同季上漲，未來也能預期在整體內需消費的部分，能帶動一定的熱度。

綜觀以上，台股後市並不看淡，投資人可尋找有中長期趨勢產業以及有轉機的標的。

詹祖光指出，預料美國選後的方向持續，而下半年通常是手機相關供應鏈旺季，特別是iPhone 12的銷售不錯，可望激勵蘋果供應鏈，但會延遲反應在第四季的財報中，相關零組件的供應商受惠最大。大陸以外的5G建置，從今年遞延到明年，對台灣擅長的半導體相關產業影響甚鉅，從上游IC設計到下游封測，長線而言，這股趨勢不變，預料會持續推升台資產業表現。

可以留意是傳產業。例如汽車業，特斯拉（Tesla）發布財報，利潤率成長優於預期，有利台系供應鏈，其中的減速齒輪、電池管理線束、馬達散熱零件以及乙太網路晶片等。還有是原物料產業，美元轉弱、人民幣強勢，大陸的基建相關需求增溫，有利原物料產業表現。

詹祖光指出，不過要特別注意，全球疫情有第二波再起可能，短期內全球消費和投資可能仍趨於保守，持續追蹤歐美疫情狀況、中美未來動態等。

(工商 )