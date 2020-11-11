近期市場風險情緒轉佳，帶動高收益債市強勁反彈。投信法人指出，新冠疫苗陸續問市，加上英、德、法等國重啟封閉式管理，為疫情降溫，全球經濟展望將漸入佳境，投資銀行因此下修高收益債違約率預估，後市具表現空間。

根據資料顯示，近一周全球高收益債全面反彈，累計上漲2.68％，其中，又以美高收、歐高收表現較佳，漲幅分別為2.36％、2.06％，居各類信用債之冠。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，美國總統大選幾近落幕，而且新冠疫苗傳出好消息，提振投資人信心，帶動資金轉進風險性資產。而高收益債與股市連動性高，優先吸引資金青睞。

以全球指標的iShare iBoxx高收益債ETF為例，上周累計流入28.4億美元，累計今年來淨流入71.9億美元，顯示資金動能依舊強勁。

從基本面觀察，隨著多家藥廠疫苗陸續問市，同時，英、德、法等國採取積極措施因應二次疫情的風險，美國在總統大選過後，可能也會積極防疫，全球經濟展望將漸入佳境。因此，摩根大通證券近日下修高收益債今、明兩年違約率預估，分別從8％、5％調降到6.5％、3.5％。

政策面上，各國央行維持寬鬆貨幣措施，甚至包括英國，也將加入負利率行列，導致全球負利率債券規模不斷攀升。惟多數企業先前已趁低利率環境，加快借新還舊的發債速度，明年發債量預估將會減少，加深投資人對於追尋收益的渴望。

呂彥慧認為，資金行情將成為未來高收益債市的重要追捧力量，並帶動利差進一步收斂。特別是中型高收益債發行企業，目前信用貼水約225個基本點，高於過去100～150個基本點的水準，隱含一定的收斂空間，投資價值顯現。

(工商 )