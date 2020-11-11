國光生科（4142）受惠流感疫苗出貨高峰，第三季營收6.18億元，季增879.26％、年成長21.89％，毛利率45.19％，年增4.37％，營利率22.24％，年增2.19％，雙雙轉正，稅後純益1.6億元，EPS0.38元。第四季為傳統出貨旺季，為營收高峰期，數字可望再攀高峰，前景看好。

國光生表示，據MSCI公布半年度調整結果，國光生新增為MSCI全球小型指數成分股，將於11月30日收盤後生效。目前已規劃明年生產排程，由於今年新冠肺炎疫情襲捲全球，各國對明年流感疫苗的需求勢必提高，已陸續接獲流感疫苗等國際訂單。

國光生年初投入新冠疫苗開發，加上今年流感疫苗等本業持續成長，前三季營收10.48億元，年增55.86％，毛利率30.35％，年增21.82％，稅後純益78.3萬元，較去年同期虧轉盈。

國光生10月營收6.14億元，年增275.61％；前10月營收16.61億元，年成長98.83％，已超越去（2019）年全年度的12.99億元。下半年傳統出貨旺季與新冠疫苗補助金等業外收入帶動下，全年度獲益將可期待。

國光生指出，新冠疫苗開發已與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助一、二期共4.58億元，目前一期臨床試驗進度順利，待統整一期臨床試驗受試者數據，經主管機關核准後，預計年底展開二期臨床試驗。

(工商 )