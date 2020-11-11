汽車產業的高度自動化遠高於其他產業，而強調人機合作，可靈活彈性運用於少量多樣產線，打造智慧製造的協作機器人逐漸嶄露頭角。Kenneth Research最新報告預測，到2022年，汽車領域協作機器人帶來的出貨和銷售收入將以每年約43%速度成長。廣明(6188)旗下達明機器人成功打入歐日汽車大廠供應鏈。

台灣市佔率第一的日系汽車大廠，在生產線終端最後一道品管關卡，使用達明機器人進行所有汽車配備的檢測，建置「次世代智慧化檢測系統」，此檢測站使用客製化棚架，建置四台達明協作機器人，除了原內建智慧視覺外，並於前後加裝共36台外接攝影機，其中每一台達明協作機器人額外加裝短、中、長三種不同遠近的鏡頭。日系車廠表示這是全球產線唯一使用的自動光學檢測系統(Automated Optical Inspection, AOI)及AI智能檢測解決方案，懸吊式手臂更可靈活延伸至汽車內外部，檢驗雨刷、喇叭、座椅、安全帶、方向盤、儀錶盤、中控、遙控、霧燈、貼紙等項目，並拍照存檔所有檢測資料，以利品質追溯，確實把關出貨品質。

日系汽車大廠表示，達明機器人易操作的創新人機使用介面TMflow，只要透過確實的教育訓練，可由內部人員因應車型改款，或新式車款變更需求快速編程，無須額外請系統整合商至廠內，大幅節省時間、人力與金錢。此外，透過達明機器人內建智慧視覺協助，更能有效紀錄各項檢測資料，以利品質優化，是以往人為檢測無法做到的資料保存與追溯。

另一家全球知名國際汽車製造業龍頭「德國馬牌集團」，自2018年，達明機器人成為德國馬牌官方認證的供應商，並開始在其標竿工廠-匈牙利布達佩斯廠著手提升廠內自動化製程。此工廠主要是為車廠製造生產遠端資訊處理控制單元(TCU)，達明機器人協助優化物件取放應用，因內建智慧視覺的優勢，客戶不僅可節省安裝第三方相機的費用，更可透過達明的專利技術「TM Landmark」快速複製至不同工站，大幅節省訓練協作型機器人辨識點位和物件的時間，且搭配「隨插即用」的末端夾爪設計，可快速測試即時反應專案成效。內建智慧視覺的達明協作機器人，符合汽車產業高彈性生產的智慧製造需求。

(時報資訊)