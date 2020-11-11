一份產業報告顯示美國油庫存下降，以及新冠疫苗正面進度燃起的樂觀經濟復甦，油價在周三上漲約1%。

布蘭特原油期貨上漲1.01%，來到每桶44.1美元；西德州油期上漲1.06%，每桶報41.8美元。兩者都在周二上漲超過3%。

周二API報告數據顯示美國上周原油庫存減少510萬桶，來到約4.82億桶，減少數量低於路透調查的減少91.3萬桶，減少數量相當顯著。

目前油價一直受到輝瑞疫苗正面試驗結果的支撐，倫敦和美國油價都在輝瑞消息後上漲。但是整體需求前景仍不明，歐洲和美國都處於疫情發燒階段。

澳洲銀行分析師指出，短期前景仍然疲弱，特別是歐洲多國施加的社交限制，將對消費產生影響；除了這些國家內的限制措施，需求依舊需要相當的時間來進行復甦，因國際間的旅行仍受到限制。

歐洲和美國在抵抗疫情上將會放緩對燃料的需求，另一方面，亞洲經濟體的消費將會返回到接近疫情前的水準。

(時報資訊)