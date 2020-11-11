全球5G發展如火如荼，為協助驅動產業升級及轉型力道，台灣大(3045)今(11)日舉辦「超5G應用創新趨勢論壇」台北場，集結台灣大5G生態圈夥伴資策會、亞達科技、大猩猩科技、Nokia、數位通等產學界專家，暢談智慧製造及企業專網的應用趨勢。

台灣大企業用戶事業群副總劉建倫表示，台灣大長期深耕為企業用戶提供資通訊整合服務、打造多元的智慧應用解決方案，深知客戶的需求與痛點；今年邁入5G元年，根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，全球5G用戶數將從2020年1.9億成長至2021年3.3億，到2026年，全球5G智慧製造市場規模更是上看420億美元，台灣大助力各產業夥伴搶先掌握5G即將引爆的商機，因此邀集產業專家探討5G如何落地應用在不同產業與實際場域，台灣大盼搭建平台，偕同生態系夥伴，共同協助企業客戶實踐更豐富的5G多元應用。

今日「超5G應用創新趨勢論壇」論壇，台灣大充分展現整合串聯生態系的「揪伴」實力，帶領各合作夥伴呈現豐富的企業垂直場域應用，包括很夯的AI影像辨識，用在工安環控、交通監控上，可藉AI、機器視覺，結合5G毫秒反應形成「虛擬圍牆」，若有事故可達到提前示警之效。

另外，在後疫情時代，透過5G網路的助力，讓遠距工作模式也有了更多可能，例如運用AI與AR技術，協助工廠達到人機協同、AI瑕疵品檢，搭配超低延遲的5G網路即時數據，優化製程並確保產品品質；AI與AR結合，還能化身為「數位教練」，進行員工教育訓練，不僅能維持穩定教學品質，各項技能經儲存後就不會因員工離職而「失傳」，技術門檻高的產業，如面板業、半導體業、航太業及時興的綠能產業，都是極為適合的應用場域。

(時報資訊)