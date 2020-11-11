新保(9925)前3季合併獲利7.25億元，每股稅後盈餘1.88元。

展望第4季，後疫情時代民眾對宅經濟、物聯網生活服務的需求更加增加，新保營運可望加溫，業績可望再上一層樓。目前新保物聯網中的居家服務之一的健康照護，近三年累計客戶數的年複合成長率達85.5％。新保今年將持續於科技與保全的結合，推展智慧家庭、智慧門禁與智慧城市服務，相關的業務已獲得市場的肯定，業績都有所成長，對營運貢獻都有正面的助益。

新光保全與新光人壽慈善基金會日前共同攜手舉辦「新學伴關係2.0大小筆友面會」。此見面會當天邀請各個不同團體的大筆友共同出席，包括空軍第二戰術戰鬥機聯隊戰鬥機飛行員(幻象戰機)、聯合報願景工程、新光保全、新光銀行等15個大筆友團體出席。而出席的小筆友約130人，來自社團法人中華安得烈慈善協會、與財團法人博幼社會福利基金會。

(時報資訊)