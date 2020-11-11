江一燕被拍帶一歲小孩現身機場。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

37歲大陸女星江一燕和「花木蘭」劉亦菲是北京電影學院同窗，江一燕20年前演出電視劇《同學，你好！》出道，並憑藉《消失的子彈》入圍第32屆香港電影金像獎最佳女配角。過去她和已婚的羅紅、鄧超傳過緋聞，但都被否認，最近陸媒拍到她現身機場，身邊帶著一位一歲小孩，令人好奇她是否低調當媽。

江一燕早年和蛋糕品牌高層羅紅傳緋聞，羅紅後來離婚，去年被拍身邊帶了另外一位女子，問江一燕是否和羅紅分手？她澄清和羅紅只是多年好朋友，傳言都是假的，「未有傷害過任何人和破壞任何關係」，並指願意包容網路上的假消息，羅紅也同步強調都是「不實報導」，「她沒有傷害過任何人」。

5年前網上突然傳出鄧超出軌，大陸女星古力娜扎及江一燕都被牽連，正宮孫儷跳出闢謠並力挺老公，鄧超也喊告，直說：「這個我也很想弄明白，所以真的就是法庭見吧，因為我覺得已經不是我一個人的事，包括很多我的朋友們，都遭受過這種口舌，我覺得有點過於惡劣。」

據《新浪娛樂》報導，江一燕先前受訪，表示自己生活簡單自在，「也有多年固定的家人」，暗示有穩定交往的男友，最近媒體拍到她和助理現身機場，江一燕的家人抱著一歲的小孩接機，之後江一燕和助理推著娃娃車和家人會合，求證江一燕身旁工作人員，對方沒正面回應，僅說：「自己比較忙，正在趕飛機」。

(中時新聞網)