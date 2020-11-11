客訴處理是一門學問。一位網友在臉書爆料，他前往台南知名羊肉爐店進補，但店家卻屢次忘記送餐，甚至在他們再次提出沒送羊肉片時，店員現場檢查桌面與地板，甚至撈鍋確認。網友看完全都怒轟「太誇張」。

一位網友在臉書上怒轟，10日晚他與同事慕名前往台南市一間知名羊肉爐，一行人開了三爐，一開始以為是店家上菜速度慢，原PO也不以為意，心想反正煮熟也需要時間，事後才發現是店家忘記送餐。

原PO第一次反映高麗菜未送，第二次再次反映羊肉片未送來，沒想到員工當下卻立刻檢查桌子與地板，確認有無羊肉餐盤，隨後更直接動手撈了其中一鍋以確認裡面真的沒有羊肉片，此舉動讓原PO備感不尊重，直接怒回「你要不要直接3爐都撈」。對於店家的客訴處理，原PO怒送四個字「真的不行」，並表示以後再也不會去吃了。

文在網路發出後，貼文也被轉到台南爆料公社，網友紛紛留言「撈客人的湯這真的很NG，直接投訴到爆料公社這間就GG了」、「直接撈鍋真的很誇張⋯」、「太誇張」；也有網友幫店家說話，「這間我蠻常去吃的，服務都蠻不錯的，尤其每次吃剩打包外帶，他們都會再幫忙加湯。會不會是某位員工的個案問題？」、「昨天五點多才去吃 他們服務還很好的說。」

(中時新聞網)