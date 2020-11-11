中國人民銀行前行長周小川近日表示，科技創新在催生巨大動能的同時，也給社會和全球治理帶來巨大挑戰。

香港信報報導，周小川在日前舉行的博鰲亞洲論壇中指出，互聯網科技巨頭掌控大量數據及市占率，形成壟斷抑制公平競爭，而防範網路攻擊和保護個人數據隱私也成為全球關注重點。周小川相信，推動科技創新與加強科技治理已離不開國際合作。

周小川又指，開發中國家的數位基礎設施投入不足，全球數位化鴻溝進一步拉大，減貧和發展仍然任重道遠。其次，人工智慧顛覆傳統產業，基因編輯技術進入實際應用，引發結構性失業和社會倫理等問題。

另一方面，綜合陸媒報導，大陸國家市場監管總局在6日約談阿里巴巴、京東、美團等27家企業後，於10日公布「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」向市場公開徵求意見。

上述指南是依據「反壟斷法」的相關規定，從「壟斷協議」、「濫用市場支配地位行為」、「經營者集中」、「濫用行政權力排除、限制競爭」四大方面對平台經濟領域做出反壟斷指南。

(工商 )