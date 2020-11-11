興櫃遊戲股真好玩（8491）公告10月單月營收7,296萬元，並同步宣布旗下最新3D武俠大作《九州幻想M》11月25日將於台港澳地區正式推出，再添營運動能，明年Q1再度搶攻韓國市場，為明年營運再添動能。

真好玩表示，《九州幻想M》為《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新3D武俠大作，採用Unity Engine 4打造全3D視角，突破視覺上限，海陸空三界共行，並以4K高畫質浮世繪畫風打造。

真好玩表示，目前《九州幻想M》正在進行小型菁英測試中，不管是玩家登錄率、留存率、付費率，甚至遊戲停留時間等，比過往營運的遊戲數據反應更加良好，皆呈現明顯成長曲線，預期遊戲推出後將成為營收貢獻來源。

APP ANNIE最新發表的報告指出，全球因疫情關係，2020年各季度遊戲下載及營收皆有明顯成長，2020年Q3全球移動遊戲下載量超過140億次，玩家透過App Store及Google play兩大平台付費金額超過200億美元，其中以角色扮演遊戲及策略類型遊戲為最大宗。而玩家停留於遊戲時間亦呈正比成長，每月使用遊戲時長更同比增長25％。

真好玩董事長周玄昆說，全球手遊市場的玩家數及營收皆不斷增長，如何率先搶下台灣、韓國、美國等市場將會是重要的課題。真好玩今年正積極調整營運及行銷策略，以今年下半年度推出的遊戲皆獲得不錯的市場成績，將持續貫徹大數據獲利模型原則，落實穩健獲利之目標，以「自研產品推向全球市場力求突破」、「代理遊戲穩定獲利」及「跨界增值業務開創營收新模式」三大策略，期待再創獲利高峰。

(工商 )