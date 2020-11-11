台灣虎航與台灣鹽酥雞合推機上餐點。（陳祐誠攝）

台灣虎航今日發表機上新品，宣布將推出全新加大版座位「虎大位（tiger plus）」，以及與台灣鹽酥雞合推的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，讓旅客在空中享受更舒適的座位選項，還能夠在3萬英呎品嘗最正宗的台味鹽酥雞。

台灣虎航推出的虎大位，將A320客機3排座的中間座位，擺放特別研發設計的可拆卸式的間隔墊作為區隔，把原本的3個座位調整為2個座位，以此延伸座椅的寬度。

台虎指出，客艙每個座椅的標準寬度為21英吋（約53公分）、座椅深度為16英吋（約41公分），虎大位把3個座位調整為2個座位的靈活設計，讓座椅寬度加大約至30英吋（約75公分），坐起來舒服又寬敞外，在防疫期間還能大幅避免與相鄰旅客肢體上的碰觸。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，早在疫情爆發初期，就已經開始著手虎大位的設計，發想概念來自國外的航空學者提出因應後疫情時代的客艙創新設計研究，其中一項利用航空認證材質而設計的人與人的分隔器，再藉由客艙內的空調導流及高效率的空氣濾清器（HEPA-Type），以提升客艙內的整體防疫效果。

陳漢銘說，台虎向來在機上餐強調展現出道地台灣味，首度與知名台灣鹽酥雞創始店合作，研發推出「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，內容包括經典鹽酥雞、地瓜薯條、百頁豆腐、新鮮蔬菜等多種人氣炸物組合，讓旅客能夠在高空中品嘗到這道最受台灣人喜愛的吮指美味。

虎大位及台灣鹽酥雞黃金組合新機上商品，預計於台灣虎航未來航班開賣時於官網同步銷售，每航班的第1至第2排皆可升格為虎大位，旅客只要以加購價250元即可升級。

(中時 )