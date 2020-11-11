西濱快速道路鹿港段，南下車道174公里處，11月11日13時37分發生拖板車追撞大貨車，拖板車在強烈撞擊力道下，摔落橋下，車輪底盤朝天，駕駛疑似失蹤。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

西濱快速道路鹿港段，南下車道174公里處，11月11日13時37分發生拖板車追撞大貨車，拖板車在強烈撞擊力道下，摔落橋下，車體摔爛，車輪底盤朝天，魏姓駕駛摔到腦震盪

，語無倫次表示自己是副駕駛，消防人員找不到駕駛，投入搜尋，找了1個鐘頭後，才確定是烏龍，車上魏姓就是駕駛，沒有失蹤。

這次高速碰撞車禍，撞毀橋墩，大貨車在橋上，駕駛無明顯外傷，不需送醫；另一輛為拖板車則整輛車，摔落橋下，早成嚴重大塞車。

西濱快速道路鹿港段，南下車道174公里處，11月11日13時37分發生拖板車追撞大貨車，拖板車在強烈撞擊力道下，摔落橋下，車輪底盤朝天，駕駛疑似失蹤。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

西濱快速道路鹿港段，南下車道174公里處，11月11日13時37分發生拖板車追撞大貨車，拖板車在強烈撞擊力道下，摔落橋下，車輪底盤朝天，駕駛疑似失蹤。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第三大隊緊急前往救援，出動消防車輛2輛、救護車3輛、消防人員8人。拖板車駕駛37歲魏姓男子，頭部、背部、肢體疼痛，由鹿港91送往彰濱秀傳醫院。

車禍發生之初，還衍生緊張的大烏龍，魏姓駕駛已經撞到語無倫次，直說自己是副駕駛，消防人員投入搜尋駕駛，卻始終找不到人，去電詢問拖板車所屬東立貨運總公司表示，公司表示今日只出一人，但副駕駛卻被撞到糊塗了，表示不清楚自己是駕駛或副駕駛，現場持續搜尋1個小時後，確定魏姓男子確定是駕駛，沒有人失蹤，才結束搜尋行動。

(中時 )