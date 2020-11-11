工研院為使台灣經驗迎向循環經濟新契機，與美國在台協會等單位從本月3到10日舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）運用循環經濟模式處理海洋廢棄物線上研習營」，邀請美國、荷蘭及國內知名海洋及循環經濟專家，探討循環經濟及海洋永續發展議題，順利圓滿落幕。

工研院副院長彭裕民指出，迄2017年全球已生產83億公噸的塑膠，使用後遭棄置多流入海洋，因此如何減量、回收及再利用，解決塑膠廢棄物是當務之急。

台灣在過去20年間，實施許多領先全球的環保措施，資源回收率為全球第3，保特瓶回收率95％，回收再利用的塑膠材料，用於各種生活領域創造新價值，成許多國家學習的標竿。

工研院長期投入循環經濟與AI人工智慧的技術研發，藉由此次分享相關經驗，不僅加持台灣國際形象，更期待促成台灣的綠色成果輸出，角逐全球預估達1兆美元的商機。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，環境永續、降低海廢對環境的汙染已是全球性目標，需要靠不同領域、技術、產業、及國家的合作，才能發揮最大綜效，台灣可成為全球解決海廢議題的關鍵夥伴，經濟模式的改變也將創造下一波經濟發展契機。

工研院長期投入循環經濟技術的研發，許多研發成果已推廣到產業，如海廢保麗龍、廢棄漁網研析循環再應用技術，已搭配廠商開發出循環再利用的終端商品。

工研院打造的AIdea人工智慧共創平台，攜手荒野保護協會，運用AI人工智慧精準掌握海洋廢棄物分布，協助淨灘與測站的人力調配，為永續環境盡一份心力。

同時，並讓無法再製使用的產品，透過生質材料或可生分解技術，讓廢棄物可以消失於自然環境中。

(中時 )