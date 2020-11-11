目前商用無人機在拍攝時，已逐漸具備自動避開障礙物的能力，工研院運用AI人工智慧影像辨識，研發的「無人機AI美學攝影技術」更先進，只要在美景前擺好姿勢，無人機就會自動找到最佳取景角度拍下美照，相當有趣。

工研院資通所組長李國徵指出，「無人機AI美學攝影技術」是透過蒐集千張網美照片，整理出多種拍照風格，再搭配AI影像辨識，讓無人機模仿專業攝影師的拍照手法，自動取景拍出最優畫面。

這套AI自拍無人機系統，能解析人臉朝向、姿勢及湖泊、燈塔、建築物等背景地標相對位置，自動調整找到最佳拍攝角度後拍出美照，猶如貼身的專業攝影師。

李國徵表示，此技術未來可協助廠商，成為商業上成功的消費產品，如整合至市售消費型無人機，配合高清影像低延傳輸，即時邊緣運算取景，提供創新影音加值服務。

而關鍵的AI影像辨識、取景技術與攝影機硬體結合後，可在線上展會或直播現場自動拍攝取景，化身體育比賽智慧導播、展會虛擬展示或遠程醫療診斷等，發展更多元的應用。

如目前已研發的「橋梁巡檢應用」，透過地面站系統設定好無人機飛行路線，無人機可穿梭橋底，透過攝影機查看橋體結構有無生鏽或裂縫，並將影像即時回傳。

「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」，以自動巡航無人機、遠距操控、影像直播、熱像夜視、AI人工智慧影像辨識等技術，進行偏郊與山坡地巡查，可定期自動追蹤巡查偏郊區域，遏止投機違法開發案件，維護美好山林。

(中時 )