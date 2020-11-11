英業達(2356)集團旗下英華達與廣和順公司宣布雙方旗下品牌「全家寶」與「家天使」攜手打造即時資訊化照護服務，個案於居家照護期間透過「全家寶」量測之血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖數據，即時傳至個案家庭健康記錄簿，照服員參考生理數據紀錄，個案家屬也能即時收到生理量測數據、臨界通報，隨時掌握親屬的健康狀況。

台灣逐漸步入老年化及少子化，長輩臨時照護需求是子女的一大負擔，「家天使」是台灣最大居家照護媒合平台，嚴格篩選優秀的照服員，透過平台媒合解決臨時照護的困擾，目前每月的官網流量超過30萬人次，每月提供的照顧服務能量超過15,000小時，並持續快速成長中，幫助台灣社會解決人口老化問題。

「全家寶」於今年初上市以來，已陸續導入嘉義基督教醫院等各大醫院及各地診所，血壓及血糖量測不再僅為自我健康管理，透過「全家寶」將民眾於居家或社區量測之生理數據即時回傳至醫院系統，醫師直接在診間查看民眾長期量測之生理數據，透過雲端數據儲存方式，家屬也能隨時掌握家人的健康狀況。

家天使龔文凱執行長表示：未來醫療重於預防，家天使希望從家人共同守護健康的角度，建構一個以家庭為中心的健康關懷網，提供全家人共用一套可靠的健康量測系統。全家寶，顧名思義是一套全家人共用的寶。家天使平台經過長期多方嚴選與測試，最終選定與英華達公司合作，推出期待已久的全家寶五合一居家生理量測必備包，並配備家天使平台的家庭健康記錄簿服務，從健康數據的分享，啟動每位至親間的關懷與相互影響，進而保障全家人的健康安全，所以是全家人的寶。

(時報資訊)