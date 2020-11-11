隨著近期國際政治議題、新冠肺炎感染人數持續攀升、經濟活動受到衝擊等因素，市場氣氛略顯觀望。凱基投信表示，美選結果雖不至於影響全球貨幣與財政政策的寬鬆力道，惟市場波動存在，全球充沛的資金會繼續尋找適宜的資產，而台灣市場持續受到美中抗衡、企業轉單等效應，吸引資金簇擁；尤其據歷史回測，台灣特別股資產具備補漲抗震空間，可望成為投資人的新選擇。

根據統計2017年底至2020年第三季底，金融市場走勢震盪，台灣特別股走勢卻相對平穩，除了今年受到疫情衝擊導致流動性問題而呈現短波回檔，但拉長線觀察整個統計期間，台灣特別股表現佳且年化報酬率有5.02%；即便遇上市場震盪時期，台灣加權指數最大跌幅28.6%，台灣特別股僅回檔10.5%，台灣特別股表現相對於台股大盤抗跌、且又具備隨市場上揚的投資特色。

凱基台灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，台灣市場的基本面維持穩定，有利於台灣特別股的抗震性、低波動等投資特色，在波動市場中可以相對發揮優勢；此外，台灣特別股具有穩健配息與相對高殖利率兩大特性，加上發行人多以金融業為主，使特別股資產具備近似債券的波動度，亦可追求穩健的報酬機會，可望吸引資金持續進駐。

目前凱基台灣多元收益多重資產基金配置於特別股的比重逾6成、可轉債近2成；產業配置方面，金融業占50.7%、資訊技術約18.6%、工業與其他類約計16.5%。

(時報資訊)