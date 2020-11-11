中華職棒大聯盟再度與高人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」合作，推出卡娜赫拉的小動物聯名商品。可愛爆表的P助&粉紅兔兔降臨「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」，期間限定的商品要徹底融化粉絲們的心，還有機會親臨「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」第二現場，與中職明星分享得獎的喜悅！

2019年中華職棒與超可愛的「卡娜赫拉的小動物」推出首波明星賽聯名商品，造成搶購風潮，也讓大家見識到P助&粉紅兔兔的超凡魅力。今年結合尊貴榮耀的頒獎典禮，共推出四項聯名商品，包含「卡娜赫拉的小動物聯名 七分袖TEE」、「卡娜赫拉的小動物聯名 壓克力擺飾」、「卡娜赫拉的小動物聯名 運動毛巾」及「卡娜赫拉的小動物聯名 小提袋」。

超受歡迎的P助&粉紅兔兔將再次用他們的可愛魅力席捲中華職棒，不僅要喚起粉絲們的少女心，還要送大家前往「名人堂花園大飯店」開設的第二現場，參與中職年度盛會。11月12日前，凡預購一項商品即可獲得一次抽獎機會，預購兩項商品即有兩次機會，以此類推，不但有機會抽中「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」第二現場入場券2張（共10名），還有機會得到球員親筆簽名球1顆（共5名），買越多中獎機會越大！

球員拼戰整個球季，打出一場場精采戰役、寫下一項項非凡紀錄。11月16日晚間6時30分將在「名人堂花園大飯店」舉行「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」，邀請全國球迷朋友透過緯來體育台、愛爾達體育台以及CPBL TV現場直播，欣賞頒獎典禮實況，與選手們一同分享得獎喜悅！

(中時 )