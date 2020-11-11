鞋用需求復甦增溫，三芳（1307）第三季獲利翻倍躍進，營運擺脫虧損，單季EPS0.25元；前三季61.75億元，營業利益2.79億元，稅後盈餘1.24億元，EPS0.31元。伴隨大陸、國際運動品牌訂單增溫加持，營收連五個月攀揚，10月營收8.41億元，連續二個月站上8億元水準。

三芳目前台灣廠、大陸廠約各貢獻營收15％，越南廠、印尼廠則為51％及19％；最大客戶為Nike，其餘有Adidas, NB, Puma等。大陸疫情相對穩定，歐美品牌鞋廠門市重啟，且運動賽事陸續開打，品牌鞋廠訂單回溫，三芳鞋材營運重啟推進力道。

三芳指出，因應皮革產業受到材料結構改變衝擊，公司積極布局紗線、薄膜及醫療材料等新事業，今年前8月新事業營收已提升約佔總營收10％。品牌客戶經一段時間庫存調整後，市場氛圍較前熱絡，將積極與國際品牌協力開發新材料，強化生產靈活度，營運持穩提振。

瞄準回收環保材料成為鞋廠設計的新趨勢，三芳在人造皮的基底不織布已有採用回收PET產品，TPU產品亦有部分回收，PU則採無毒環保塑材，目前環保材占營收比重約一～兩成，持續有成長空間。

(工商 )