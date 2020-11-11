巴西政府於當地時間10日表示，支持美國8月初發起的「乾淨網路」（Clean Network）提議，但外媒引述巴西電信圈人士透露，當地四大電信營運商不願排除任何可能的供應商。

路透報導，在巴西2021年拍賣5G頻譜特許權以前，四大電信營運商已經在測試中國資通訊設備商華為的設備，不願排除任何可能的供應商。這四家公司沒有出席6日在聖保羅和美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）的會面，並認為該邀請與自由市場的選擇不符。

克拉奇建議巴西不要向華為購買5G電信網路設備，更稱華為是「中國實施全球監視的骨幹」。美國政府已經向巴西電信公司提供資金，鼓勵他們從諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）等西方供應商採購產品，而不是向華為採購。

華為一再否認其設備構成資安風險，並稱其遵守巴西的法律，可以進行當局認為必要的測試與澄清。

(工商 )