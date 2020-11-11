板橋一名機車騎士遭「不明飛行物」撞安全帽護目鏡，因而摔車，倒地後睜眼一看，「肇事者」竟然是一隻貓頭鷹。（翻攝照片／民眾提供）

新北市板橋區發生離奇車禍！一名23歲機車騎士10日晚間突遭不明「飛行物」猛撞安全帽護目鏡，導致他慘摔倒地，人、車皆受傷，年輕騎士倒地後睜眼一看，發現一雙大眼也驚恐地盯著他瞧，原來，「肇事者」竟然是一隻貓頭鷹！就在人、鳥對望後，貓頭鷹「啪啦啪啦」飛離事故現場，當場「肇事逃逸」，讓騎士好氣又好笑。

這名23歲王姓騎士，10日晚間8時許，與爸爸、妹妹一起出門，他自己騎一台機車，父親載妹妹騎另一台。兩台機車沿板橋區堤外機車便道往新莊方向行駛，王男突然摔車，父親與妹妹趕緊停車查看。

只見王男人、車摔倒地上，旁邊還有一團毛茸茸的東西，仔細一看，赫然發現是一隻貓頭鷹！王男手腳擦傷送亞東醫院無大礙，他向警方表示，騎車途中，突然遭不明物竄出撞擊他的安全帽護目鏡，因此摔車。倒地的他與爸爸、妹妹3人，發現地上有「一團東西」，仔細一看竟是貓頭鷹！

好笑的是，王男說自己躺在馬路上，貓頭鷹也彷彿受到驚嚇，就這樣人、鳥呆呆對望10多秒，貓頭鷹便飛走了。警方登記肇事雙方時，另一名當事人欄位填的是「貓頭鷹」，如此特殊經歷，讓王男覺得雖然倒楣但也挺有趣。

(中時新聞網)