美國新冠肺炎疫情持續惡化，昨（10）日單日確診數破20萬，首次住院人數也超過6萬人，雙雙創疫情以來新高，拜登的疫情顧問歐斯特荷姆示警，接下來3至4個月，美國將進入「新冠地獄」，是至今最黑暗的時刻。

美國單日新冠肺炎新增確診病例在10日破20萬例創紀錄。

綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，美國過去24小時新增201,961例新冠肺炎病例，創疫情爆發以來單日新高，截至今（11）日下午2時，美國已經有超過1,025萬人染疫。

法新社分析，單日確診人數創新高部分原因在於周末確診數字延後通報。

過去24小時也新增1,535例死亡病例，至今將近24萬人喪命。

除此之外，周二美國首次因為新冠肺炎住院的人數也來到61,694人，同樣創下歷史新高，比4月15日的前一次紀錄多出2,024人。目前美國平均每日新增住院人數為1,661人。

另外，據美媒CNBC報導，才剛獲聘擔任拜登防疫顧問的明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）9日表示，接下來3至4個月，美國將進入「新冠地獄」，是疫情爆發以來的最黑暗時刻，「美國人必須了解的是，我們將進入新冠地獄，這正在發生。」

近幾周來美國新增病例及死亡病例戲劇化飆升，美國恐在感恩節、聖誕節來臨之前進入疫情第三高峰，歐斯特荷姆說，美國現階段甚至還未接近疫情高峰，但是醫院已經過度負荷，「接下來3至4個月將會是至今疫情最黑暗的時刻」。

根據華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）預估，美國恐怕會再有11萬人病歿。

(中時新聞網)