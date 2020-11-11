台灣新生兒愈生愈少，最新數字顯示，將面臨全年17萬名新生兒保衛戰。少子化問題藍綠都喊要解決，卻無法有效減緩這種趨勢。學者分析，政府祭出經濟政策補貼，頂多讓新生兒數持平、不會往下掉，多數人多十分悲觀，甚至有人說，「高房價是最強避孕藥」。

據內政部統計，去年台灣結婚對數為13萬1,585對，是金融海嘯以來、10年內最低的數字。2009年台灣結婚數量為史上最低的11萬7,099對，隔年出生嬰兒數量立刻掉到16萬6,886人，較前一年減少2萬4,424人。

工商時報報導，台大社會系教授薛承泰分析，台灣傳統觀念是先結婚、後生小孩，與歐洲國家不同，因此去年結婚對數大幅下降後，最直接的衝擊就是今年新生嬰兒人數將大幅減少，面臨全年17萬名新生兒的保衛戰。

網友將相關新聞轉貼PTT，引發網友熱議，紛紛留言說，「自己都快養不起了，怎麼生」、「高房價是最強避孕藥」、「房價繼續炒高高啊」、「生活壓力那麼大誰想生」、「房價炒起來財團發大財」、「炒房才是超越藍綠真正的台灣價值」、「少子化由高房價惡性循環而來」、「宅男都不出門怎麼交女友？誰要跟醜宅男生小孩？宅男的問題比政治議題大」。

(中時新聞網)