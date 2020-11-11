39歲女星林可彤從模特兒出身，形象正面陽光，3年前嫁給外商銀行副總裁武廣明（Tom）後，生下一子Adam，時常在網路分享育兒經。近日，她透露Adam的童言童語，讓林可彤哭笑不得。

林可彤教育兒子的態度很大方，從小就開始灌輸基礎性教育，因為她認為不肖份子不會分下手對象的年齡。9日晚間林可彤PO文表示，「我兒子跟保母姊姊說：『我好想用我的精子給馬麻生寶寶喔！』」保母回他「你的精子要等長大以後留給喜歡的女生」，但兒子說只喜歡媽媽，認為他成年後媽媽就老了，為此很傷心。

雖然被保母打槍，Adam沒有立刻打消念頭，晚上繼續追問林可彤，「馬麻妳可不可以用我的精子生妹妹？」林可彤回他：「你現在還小，不能生寶寶！」沒想到兒子語出驚人地說：「我只有兩顆精子，一顆想給你，一顆給以後喜歡的女生....」讓林可彤好氣又好笑，「孩子，精子跟卵子變成受精卵的故事，是要讓你了解你怎麼來的，不是拿來跟媽媽求愛的，還有你是有兩顆蛋蛋不是兩顆精子！」

許多網友看到母子有趣的互動，不禁留言：「太好笑了」、「以後長大就會跟你說～童言童語聽聽就好不用太認真」、「以為這樣是愛媽媽的表現，好可愛欸」、「Adam果真是前世情人」、「差一點點歪掉的故事」、「弟弟，如果你只有2顆精子，應該生不出小孩喔」。

(中時新聞網)