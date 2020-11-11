台北市場處公布10月批發市場蔬果農藥及魚貨添加物殘留抽驗結果，發現有84件產品不符合規定，不合格率高達8.4％。（吳康瑋攝）

台北市場處公布10月批發市場蔬果農藥及魚貨添加物殘留抽驗結果，此次抽驗千件蔬果產品，有84件產品不符合規定，不合格率高達8.4％，商業處追查來源，發現其供應業者，遍佈全台8個縣市，市議員戴錫欽11日指出，為防止不合格蔬果流入學校、團膳及市場，危及市民健康，請商業處及北農加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留。

戴錫欽指出，蔬果農藥殘留抽檢發現有84件不合格，但沒抽到的部分遠遠不止這個數量，日前在質詢北農時，有要求加強蔬果的品質控管，但抽檢只是一個亡羊補牢的手段，最重要的還是從根源加強管理，才能確保民眾飲食安全。

戴錫欽指出，除了後端的抽檢外，也建議北農結合各縣市政府，推動官方及民間的合作，讓業者從中南部的產地採收時，就先初步把關進行檢驗，落實源頭管理，此舉不僅可以確保生產線擁有一定的合格率，也可以讓後端定期抽檢，有更具體的效果。

北農表示，依「批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格產品停止供應10天，第二次違規，將強制停止供應一個月，第三次則廢止供應資格，此外，未來透過質譜化學快檢，只要20分鐘即可完成蔬果抽檢，農藥種類及濃度都躲不過，現已全面應用於校園午餐、超市通路、農夫市集等方面。

市場處表示，市府要求第一、第二果菜市場在批發交易前，必須先抽檢，若農藥含量不符合「容許量標準」則禁止交易，後端衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢，嚴格把關食安每個環節。

(中時 )