台中市府攜手台北市進出口商業同業公會，日在東協廣場二樓台中跨境體驗示範基地舉辦「新創夢想跨全球，打造電商拚商機」跨境電商研習營，邀檢驗科技公司SGS、新加坡郵政集團台灣冠庭國際物流及台北新貿獎金獎得主善恩創新、睿博數位行銷等企業典範擔任講師，協助業者了解電商銷售技巧及市場數據運用等知識，掌握跨境銷售新契機。

經濟發展局為推動跨境經濟及新創青創發展，市府爭取中央資源，設置「台中跨境體驗示範基地」，建置「台中跨境電商媒合平台」鏈結國內外電商平台資源，如Lazada、Tiki、Alibaba、Amazon、蝦皮等，迄今已有75家供應商與電商平台業者成為平台會員。

也攜手工研院、台灣數位媒體應用暨行銷協會、台灣連鎖加盟促進協會、台北市進出口商業同業公會等單位，連同今日活動已辦理12場實體、線上主題推廣活動，邀集近40名產業專家擔任講師，吸引超過200家業者參與。

並針對潛力十足的東協電商市場商機，特別鎖定東南亞移工、新住民、國際生等目標客群，協助44家業者辦理24場市場前測活動。

台北市進出口商業同業公會副祕書長蔡順達表示，疫情讓企業轉型發展跨境電商，籲企業愈早開始、收穫愈大！品牌從上架到完成布局至少需要15個月，克服檢測認證、物流配送、運營行銷等問題。

活動特別以一日研習營形式，把跨境電商生態圈資源帶到台中，讓業者快速掌握「品牌塑造、平台操作、成功案例」三大面向，省去摸索時間；另也安排諮詢媒合服務，搭接各方資源，助台中產業研發與新創成果得到全球市場化機會。

「台中跨境體驗示範基地」基地自今年8月開放以來，陸續吸引超過3000人次到訪，成功鏈結台中特色產業邁向全球市場，未來也將引進民間力量持續營運，進一步強化基地扮演中部跨境商務人才庫功能。

(中時 )