中國汽車工業協會（簡稱中汽協）11日公布，10月大陸汽車產銷量分別為255.2萬輛、257.3萬輛，分別年增11％、12.5％。截至10月，汽車產銷量已連續7個月呈現增長，其中銷量已連續6個月增速保持在10％以上。

新浪財經報導，中汽協指出，1至10月，大陸汽車累計產銷量分別為1,951.9萬輛、1,969.9萬輛，分別年減4.6％、4.7％，降幅較1至9月分別收窄2.1個百分點、2.2個百分點。

針對10月汽車工業經濟運行情況，中汽協表示，10月，擴大內需戰略，以及各項促進消費政策持續發酵，大陸統籌推進防疫和經濟社會發展工作成效明顯。

此外，市場需求繼續恢復，產業循環持續改善，企業利潤穩步回升，就業形勢整體穩定，消費市場持續穩定復甦，加上十一黃金周與中秋雙節效應，汽車市場需求不減，產銷形勢整體向好，與2019年同期相比繼續保持增長趨勢。

(工商 )