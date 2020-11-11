華碩（2357）第三季交出亮眼成績，單季稅後淨利再以近翻倍的季增率、突破百億元，為2008年以來新高，單季EPS14.1元，亦刷新歷年單季紀錄。優於預期的獲利表現推升華碩前三季累計EPS來到22.5元，創下歷年同期新高。

華碩第三季毛利率、營益率及淨利率三率三升，分別達17.7％、7.9％及8.8％。在業外方面雖有認列來自亞旭電腦的虧損1.05億元，惟匯兌收益在避險得宜下為正數、達13.55億元，為其獲利帶來正面助益。

在手機事業營運方面，單季營收39.4億元、稅後虧損7.32億元，影響每股盈餘數約為1元。若不列入手機事業，華碩單季EPS可達15元，營益率也提升至8.5％。

累計今年前三季華碩品牌營收年增一成、達2,87.25億元，毛利率及營益率、淨利率皆有3個百分點左右的大幅年增長，分別達17％、6.4％及6.2％，累計稅後淨利167.11億元，EPS 22.5元，為歷年同期新高。

展望第四季，華碩預估PC事業將季減10％，含括板卡的零組件事業亦有10％衰退，法人預期華碩第四季營收將季減一成，惟仍將較去年同期有雙位數的年增幅。

(工商 )