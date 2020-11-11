不少情侶在熱戀時都會拍照做紀念，少數人會為了滿足自我，拍攝性愛私密照。一名男網友表示 ，與前女友分手已快1年，過去兩人有一個共同的雲端，前女友並無更換密碼，因此，他再度登入後，看完了前女友與現任男友的親密照後，他崩潰喊「我徹底輸了」，讓不少網友笑瘋不停安慰他「還好，還知道錯哪裡。」

原PO於臉書粉專《靠北女友my girl》發文，他指出與前女友交往期間，兩人有個共用的雲端硬碟，不少珍貴的回憶都會存放於此，但兩人已分手快1年，某日，他忍不住好奇，再度登入雲端，沒想到那迷糊的前女友居然沒更換密碼，而順利登入後，他卻發現了驚人的照片。

他表示，前女友糊塗到沒更換密碼就算了，就連與現任男友的親密合照也跟著傳上雲端，所有照片就因此攤在他眼前，讓他先是罵了一聲「X！難怪她會跟我分手」後，隨後更說道「我徹底輸了！」並向網友表示「現在心理陰影超重，該怎麼辦？」

貼文曝光後，不少網友笑道「沒照片沒真相，讓大家幫你鑑定一下」、「阿你不會PO你跟現任女友 將G比G阿」、「原來就是輸在尺寸」、「知道輸在哪就好....沒事兒的」、「尺寸多大陰影就有多大」、「自己愛看！怪誰囉。」

(中時新聞網)