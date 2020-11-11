曾拿下世界拳擊重量級冠軍頭銜的「鐵拳」泰森(Mike Tyson)，其帶有毀滅性的強勁拳風與輝煌戰績，讓他成為拳擊界傳奇人物，但他的人生充滿了波瀾，其中最受爭議的，就是他是否用禁藥達成更好的比賽表現一事，而泰森始終堅持拳擊生涯不曾使用過類固醇，但他近日在個人podcast節目上，認了用藥，還公開了作弊的方式。

拳王泰森創立了個人podcast頻道「Hotboxin」，最新一集節目中，他邀請UFC(終極格鬥錦標賽)運動員健康與表現副總裁Jeff Novitzky作為嘉賓，Jeff以前曾在美國食藥局負責調查職業賽事中，禁藥的使用案件，而出人意外的，泰森讓這集節目變成了「世紀大告解」，承認之前的賽事中，使用道具Whizzinator及假的尿液，來讓藥檢呈陽性。

據了解，Whizzinator是一種便攜尿袋裝置，前端做成假陰莖形狀，其後連接裝載尿液的小袋子，可以藏在褲子裡，假裝是自己排出尿液，主要使用者便是需要接受藥檢的人們，泰森在節目中揭開當年作弊的內幕，他弄到這款道具後，開始設法取得健康的尿液，一開始打算用老婆的尿，但老婆表示可能弄巧成拙，因為她是女性，且當時疑似懷孕，怕泰森的計謀被拆穿。

最後，泰森換了取尿對象，竟然是他年幼的孩子，泰森表示，他之所以能帶著假道具與嬰兒尿蒙混過關，是當時的檢驗人員掉以輕心，「我做尿檢的時候他們根本不敢看著我」，他也透露2007年在蘇格蘭對上盧薩瓦雷斯那場比賽，他就在藥檢時用此法作弊，那一場他僅花了38秒就擊倒了對手。

事實上，拳王泰森此前都極力否認他有為了比賽用類固醇作弊，但對於其他用藥，他倒是很坦誠，泰森在2013年的個人紀錄電影《麥克泰森：無可爭議的真相》中，坦承使用Whizzinator躲避毒品檢驗，他當時有嚴重毒癮，吸食古柯鹼與大麻，而在選手生涯後期，泰森的表現直線下滑，他表示是因為吸毒所致，坦承：「我就是個徹頭徹尾的毒蟲」。

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(中時新聞網)