川普重申大選計票舞弊，加以蘋果發表5奈米製程M1自家晶片，周二美股漲跌互見，台股重返萬三後面臨高檔賣壓，今無懼遭MSCI權重3降，由護國神山台積電(2330)率先突圍點火，加以金融及塑化、汽車、水泥等傳產股攜手喊衝，帶動指數一路破關斬將，多方勢如破竹，終場加權指數收在今日最高13262.19點、大漲180.47點，再創歷史新紀錄，成交值略縮至2390.5億元。今日外資(不含外資自營商)買超153.9163億元，投信賣超4.2884億元，自營商買超47.3307億元，三大法人買超196.95億元。

蘋果擴大自製晶片，發表3款搭載自主研發晶片的Mac新品，由台積電(2330)拿下訂單，激勵護國神山今日突圍上攻，帶動蘋概股天王大立光(3008)及鴻海(2317)同步翻揚，權值股聯發科(2454)苦遭賣壓調節下挫逾1.45%。IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)轉進MSCI全球標準指數台灣成分股，今股漲收高近4%，PCB廠泰鼎-KY(4927)及連接器廠宣德(5457)雙雙晉升MSCI全球小型指數成分股，宣德盤中亮燈漲停，泰鼎-KY亦一度站上80元關卡，同步上演慶祝行情。

台股目前位處高檔，電子股走勢溫吞，資金轉往金融及傳產等非電族群匯聚。金控公司前10月獲利亮眼，整體金控累計稅後純益來到3,295億元，續創歷史新高。金融股受惠民主黨候選人拜登勝出，價值型股票重新獲得資金青睞，加上本周外資連續加碼，今由金控獲利王富邦金(2881)前10月每股賺進7元寫新猷點火大漲4%領軍，帶動國泰金(2882)、玉山金(2884)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、中信金(2891)、新光金(2888)等齊獲買盤敲進同步大漲，推升類指挑戰今年8月以來新高，成為支撐台股再闖新高的幕後推手。

傳產股由塑化族群發動攻勢，受到新冠疫苗問世及國際油價續揚鼓舞，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)今獲買盤力挺剽悍大漲，台聚家族台聚(1304)、華夏(1305)、台達化(1309)、亞聚(1308)亦跟進表態，中石化(1314)、國喬(1312)、台苯(1310)等緊隨其後，類股漲勢兇猛跑在前頭。6檔生技股入列MSCI新增成分股成大贏家，合一(4743)、中天(4128)、高端疫苗(6547)、大學光(3218)、國光生(4142)歡呼慶祝，僅岱宇(1598)遭買盤棄守獨自憔悴。

MSCI半年度權重調整揭曉，台股本次在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數權遭調降，惟權重遭下修百分點與先前幾次半年度調整相去不遠，鼓舞台股多方士氣再攀新高峰，呼應外資圈看MSCI調整對台股影響有限觀點，帶動今日外資翻多買超153.91億元。5日RSI為82.4，10日RSI為72.19，9日K值為89.32，9日D值為77.12，20日乖離率為3.05。分析師表示，短線美選不確定因素消除，加以市場資金寬鬆，全球股市包括美國和台灣會宣洩一陣子，但中期仍須觀察未來新上任美國總統的政策方向、美中關係、紓困能否過關，以及疫情能否有效控制，諸多挑戰猶存，仍需步步為營。

美股道瓊指數站上29,000點，台股今日再創13262點新高，有機會再攻13,500點大關，下檔支撐提高至12,800點，利用震盪汰弱換強。上市櫃公司營收與季報公告進入倒數階段，待數字明確揭櫫後選股將有依據，可留意未來具展望題材，逢低承接優質股。近期選股方向可聚焦10月營收、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等布局。

(時報資訊)