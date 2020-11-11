愛普(6531)今日舉辦法人說明會，以高毛利產品及矽智財(IP)授權為主之營運策略開始產生財務效益，累計前三季每股賺3.21元，執行長陳文良表示，愛普在IoT物聯網及可穿戴市場耕耘多年，已為未來三年、五年的發展提前布局，有助於長線營運動能。愛普自2019年起進行經營策略調整，聚焦於高毛利客製化產品及服務，除改善毛利結構外，且持續朝向記憶體矽智財(IP)授權、人工智慧(AI)及高效運算(HPC)等相關領域深耕，2020年第三季的毛利及淨利表現，已驗證營運策略調整奏效。

愛普第三季因計畫出售孫公司Zentel Japan(以下稱力積日本)76%股權之交易尚在進行中，是以依據國際財務報導準則，將該轉投資轉列於待出售處分群組，其損益亦於損益表中單獨列示於停業單位損益，故營收公告也將受到影響。

愛普受此重分類影響，第三季單季合併營收自12.4億元調整為8.28億元，減少約33%，愛普繼續營業單位第三季淨利為1.23億元，但單季之停業單位(力積日本)利益約僅352萬元，只占2.79%。在將力積日本分開表達下，亦可看出愛普繼續營業單位的營收雖僅小幅增長至8.28億元，較第二季及去年同期分別成長3%及減少13%，但第三季毛利率衝破30%，來到33%，毛利金額相較上季及去年同期分別有31%及92%之成長，營收持平而毛利穩定成長，也代表了愛普以高毛利產品及矽智財(IP)授權為主之營運策略確實產生出財務效益；愛普第三季每股盈餘為1.7元，前三季每股盈餘來到3.21元。

愛普依業務結構將營運拆分為IoT事業部及AI事業部，其中IoT事業部目標為全球最大的IoT邊緣終端記憶體的供應商，IoT BU的商業模式是銷售客製化記憶體實體產品，也就是包含獨有IP的記憶體銷售業務。愛普成功自功能性手機應用市場擴展，在IoT邊緣終端記憶體的多樣化應用市場中取得過半以上的市佔率，特別是可穿戴式市場市佔率更高，反應了IoT產品性能在市場上的絕對優勢。

至於AI事業，愛普是目前專攻邏輯與DRAM 3D堆疊技術，商業模式在收取IP的授權金及權利金。受市場關注的晶圓堆疊晶圓(WoW)3D先進封裝技術，業已得到晶圓代工廠和多家客戶的支持，若持續順利推展，可望於2021年量產；愛普並正式將此技術命名為VHM(Versatile Heterogeneous Memory)，現著手申請商標中，此技術產品的重點在於為3D堆疊客制化，也提供相應的邏輯介面IP，此產品亦已開始貢獻權利金收入，此外，IP授權業務亦與多家客戶洽談中，開發時程符合預期，預計強化營收成長之量能。

執行長陳文良先生表示，愛普的技術一直是走在市場的前端，以創新型客戶或早期接受者為主，經由這些客戶的認可和市場驗證，再給這項技術帶來下一批更多的客戶，這個過程需要時間，VHM技術的市場潛力也需要時間，相信這個方向是對的，愛普之前在IoT物聯網及可穿戴市場耕耘了好幾年，才有現在市場爆發力貢獻，愛普已經為未來三年、五年的發展提前布局，將會持續創造營運佳績。

(時報資訊)