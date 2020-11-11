雙11購物節各大電商廝殺激烈，美式大賣場好市多COSTCO也推出「滿萬送千直接折」優惠，對於有人認為滿萬門檻較不容易達到，3C達人透露，這時趁機入手iPhone、AirPods Pro、HomePod最好，買2樣就可以現折1千。

好市多線上購物，AirPods Pro耳機搭配無線充電盒，售價6089含運。(圖/截自好市多官網)

根據好市多推出的雙11一日限定優惠，只要在COSTCO線上商店消費滿11,000元，就可現折1,100元，相當於滿萬送千；《蘋果仁》建議趁這時候買家電、手機、AirPods、HomePod等產品是非常好的時機。

一般認為，要買到破11,000才有優惠，算是稍微有點門檻，《蘋果仁》報導，線上購物的AirPods Pro耳機搭配無線充電盒，售價6089含運，若買兩副就達到折扣門檻；另外，買MacBook電腦或iPhone也都可以直接折抵現金。

好市多雙11購物節優惠，只限11/11當日，購物時輸入折扣碼「201111」，滿11,000元，即可折抵1,100元，若結帳時未輸入優惠代碼，無法於訂單成立後要求補折抵，優惠券代碼僅限活動期間內有效，每帳號不限使用一次，可重複抵用，但金額不可分開使用。本優惠券只限好市多線上購物使用，不適用於實體賣場。

此外，線上購物限使用國泰世華Costco聯名信用卡、國泰世華Visa金融卡及美國/日本/韓國/加拿大/中國Costco聯名信用卡進行線上付款。本次活動訂單若取消或退貨後，該筆訂單餘額未達NT$11,000者，則優惠劵視同作廢，不再補發，且退款金額將扣除優惠券面額；好市多會員卡年費不適用於本優惠券進行折抵。

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(中時新聞網)