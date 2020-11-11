正值美國總統川普不服總統大選失利結局，接連在多州提起選舉訴訟但接連失利之際，美媒美聯社透露，副總統彭斯在選後一周後已準備放鬆一下，將在10日晚間前往佛羅里達州桑尼貝爾島度假，聯邦航空管理局表示，彭斯預計將在佛州待至14日。

雖然彭斯（Mike Pence）先前透過推特向競選團隊表示，大選尚未結束，「川普不曾停止為我們而戰，我們會持續奮戰直到每張合法選票被計算」。不過，報導指出，在川普狂打選舉訴訟時，彭斯仍啟動「休假模式」，前往佛州度假，且桑尼貝爾島也是彭斯家族常赴的高爾夫球度假勝地。

據《NBC新聞》報導，當媒體詢問川普贏得選舉訴訟的可能性，一位接近川普的人士表示「你只要知道彭斯準備去度假了就好」。

此外，正值彭斯度假之際，美國新冠疫情日益惡化，單日確診不僅破20萬新高，住院數逾6萬，顯示疫情持續增溫，但白宮內負責防疫工作的彭斯竟然跑去度假，另不少媒體傻眼。

不過，據《華盛頓郵報》指出，雖然川普猛打選舉訴訟戰時，彭斯已不再是焦點，但他10日晚已取消度假行程，並無計畫離開華府，且將於下周赴喬治亞州，支持邦參議員帕度（David Perdue）明年2月爭取連任。

(中時新聞網)