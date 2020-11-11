蔡英文總統今天表示，政府將會深化和主要貿易夥伴雙邊多邊合作，來鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。也會與產業界攜手打拼，為台灣打造出高度韌性的供應鏈，並且在國際舞台上持續佔有舉足輕重的地位。

蔡英文今天出席工業節慶祝大會表示，這次的大會可說是來的不易，因為在疫情威脅之下，全球的經濟都受到衝擊，製造業度過一段辛苦的時間，幸好台灣的製造業有無比的韌性，總是能把威脅轉化成機會。

她說，她有兩個感謝要先向在座的先進們來表達。第一，要謝謝大家共同落實防疫，守住疫情防線，我們的製造業，不但配合政府的防疫措施，讓台灣沒有發生工廠群聚感染，許多業者也積極參與防疫國家隊，協助調度原料、組裝機具生產防疫物資，可以說，在危機中，台灣的製造業展現出了團結，讓世界再一次的看到made in Taiwan的實力。

第二，要謝謝大家跟政府一起努力，從紓困逐步的走向振興克服難關，確保經濟的正成長，今年在全球經濟普遍衰退下，台灣唯一撐住經濟維持正成長，最近剛公佈的第三季經濟成長率，來到3.33％，繼續保持亞洲四小龍第一名。

蔡英文強調，好成績的背後，要歸功於產業界的所有的先進咬著牙努力打拼，才撐住台灣的經濟，也支撐住民眾的就業。不過，面對持續性的疫情，以及全球供應鏈加速重組的情況，我們不但不能自滿，更要積極的部署加速轉型，維持現在的好表現。

今年的工業節慶祝大會主題是落實數位轉型，創造產業新優勢，她說，正好呼應了過去四年5加2產業創新計畫的核心目標，隨著物聯網、智慧製造、綠能產業等創新產業的活躍，台灣經濟在效能驅動之外，也點燃了創新驅動的能量。台商累計新臺幣1兆1千億的回流投資，國際知名外商的加碼投資，都為產業升級轉型挹注了非常大的動能。

在這些基礎上，她說，接下來，我們會加強落實，要有更多的產業紓困措施、加速推動重大投資跟基礎建設計畫，來強化我們經濟應變的能力，也進一步的提出六大核心戰略產業，聚焦在疫情後，台灣製造業的優勢所在，全方位投入供應鏈重整，加速國內產業升級轉型。

另外，蔡英文表示，我們也會深化和主要貿易夥伴雙邊多邊合作，來鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，今天早上我們和美方共同宣布，台美經濟繁榮夥伴對話將在11月20日展開，這不僅是台美關係的進展，也是產業界朋友的機會，未來在全球經濟戰略夥伴的關係中，將結合彼此的優勢，進行更緊密、更全面的合作，台灣的產業必然會更有競爭力。

除了美國之外，她說，亞洲市場的部分，我要謝謝工總和經濟部共同組成亞太產業合作推動委員會，四年來和新南向國家合辦產業鏈結高峰論壇，進行電子製造、智慧城市、綠色科技等多項產業合作，她有信心新南向政策會因為我們集體的努力而不斷地獲得新的成果。

蔡英文強調，整體而言，台灣經濟的基本面良好，產業有創新的動力，國際上的經濟夥伴也都持續在深化對台灣的合作，只要政府和產業界攜手打拼，一定可以為台灣打造出高度韌性的供應鏈，並且在國際舞台上持續佔有舉足輕重的地位。

(中時 )