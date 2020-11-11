「2020兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會」11日在南京舉辦，台方理事長、前副總統蕭萬長透過視訊向大會進行致詞，指出大陸先進高新技術產業的聚集高地，台商扮演從旁助推的重要角色，期許雙方的產業，聚焦於高新科技產業的技術創新，優化彼此的合理分工模式，提升雙方的融合發展層次，使台商成為江蘇追求產業高質量和創新發展的最佳夥伴，

蕭萬長表示，也期許台商與江蘇的企業共同攜手打造兩岸產業深度融合和創新發展的最佳典範。兩岸企業家峰會做為促進兩岸產業交流合作的重要平台，將樂於居間協助，促成蘇台雙方產業建立更緊密的合作關係。

由於受到新冠疫情的影響，此次研討會採取線上線下、視訊連線方式舉行，仍吸引400多位兩岸企業家積極參與。蕭萬長也強調，此次研討會的召開，可說是眾所期待、恰逢其時，具有鼓勵兩岸產業「攜手共進、突破重圍、再創新局」的特殊重要意義。

蕭萬長指出，特別值得一提的是，江蘇省委書記婁勤儉、江蘇省省長吳政隆與南京市委書記張敬華等多位陸方領導，全力支持在南京江北新區設立兩岸企業家峰會大陸永久會址，未來將可使江蘇省更大發揮引領兩岸產業融合發展的龍頭角色，而台商也可運用此一新基地，持續擴大和深化在江蘇的投資，共同為蘇台的產業合作開展一個新的局面。

(旺報 )