頭份市公所將在11月29日舉辦焢窯活動，11日上午在市公所接受現場報名。（謝明俊攝）

秋冬季節到來，田間秋稻陸續收割，為了讓市民回憶過去田野焢窯樂趣，頭份市公所選在本月底在濫坑里田間，舉辦焢窯活動，市公所預計接受300組報名，每組6人以上，報名活動從11日上午開始，採市公所現場報名，一個上午已有近200組人報名，市公所呼籲意者從速，錯過就要等明年了。

傳統農村時代，秋天九降風起，正是田間稻米、番藷等作物收成的季節，過去鄉間娛樂活動缺乏，長輩為了讓小朋友打打牙祭，享受一下田間野炊樂趣，常常利用收割完的稻田，搭起焢窯來焢番藷，頭份市公所為了傳承這項傳統活動，已連續第17年舉辦秋季結窯焢番藷活動，讓全家老小都能來重溫兒時歡樂氣氛。

今年的焢窯活動選定在11月29日上午7點開始，一直延續至下午16：30分，地點選在頭份市濫坑里尖豐公路935號旁田地，也就是在永炬加油站旁的田間，活動採取市公所現場報名，11日上午開始受理報名，預計300組，每組6人以上。

報名活動至20日截止，第1天上午開始報名，至中午為止已有近200組民眾報名，許多長輩代替孫輩前來報名，希望住在外地的孫輩休假回鄉，由長輩一起帶到現場玩樂。

頭份市長羅雪珠表示，市公所會替每組報名參加民眾準備一分番藷，民眾也可自行準備喜歡的食物，帶到現場隨烤隨吃，享受全家共度田間野炊的歡樂時光，歡迎全家老攜手同樂。

(中時 )