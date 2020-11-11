阿里巴巴集團2020天貓雙11全球狂歡季第二階段銷售期已過一半，阿里巴巴表示，截至11月11日零時35分，成交額破億元人民幣的品牌已超過340個，破10億元的品牌達13個。

阿里表示，品牌破億數目持續增加的同時，在疫情的背景下，外遊受阻的消費者對進口優質商品的需求強勁，同時消費者也更為注重健康及養生。

阿里公布數據指出，從11月1日～11日零時35分，蘋果、歐萊雅、海爾、雅詩蘭黛、Nike、華為、美的、蘭蔻、小米、愛迪達等342個品牌成交額突破1億元人民幣，13個品牌成交額突破10億元人民幣。

此外，11月1日零時至11月11日早上9時，按交易額計算，進口商品品類排名依次為膳食營養補充食品、面部美容工具、嬰幼兒牛奶粉、面部護理套裝及面膜。而同個時段，按交易額計算，進口品牌首十位排行依次為雅萌、愛他美、Swisse、花王、資生堂、愛和純、SmoothSkin、a2、Bio Island及Emporio Armani。

除此之外，僅11月1日當天，共有357個新品牌就摘下了細分品類的銷售桂冠，1,800多個新品牌成交額超越去年雙11全天，94個新品牌增長超過1,000％。

阿里也指出，今年加入天貓雙11的還有30多萬貧困縣商家。今年11月1日到10日，貧困縣商家的成交額同比增長74％，其中尚未脫貧摘帽的52個貧困縣商家的成交額同比增速達122％。

(工商 )