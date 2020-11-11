2020下半年婚禮市場回溫，數字科技旗下線上婚禮平台「Marry結婚吧」表示，由於疫情影響許多新人婚期延至年底，讓下半年度婚宴場地一位難求。原定2020規劃結婚的新人，反彈至明年度籌備，保守估計有13萬對新人於2021年完婚，約可創造800億婚禮商機。

全台最大線上婚禮平台「Marry結婚吧」首次與五星級飯店「晶華酒店」合作，至12月9日舉辦全台唯一的線上婚禮採購週年慶「你結婚我買單，頂級花嫁年終慶」，新人可在「Marry結婚吧」平台獨家預定晶華酒店婚宴優惠方案，除此之外，「Marry結婚吧」更大手筆舉辦活動活動，所有婚禮籌備費用由「Marry結婚吧」買單，價值最高可達100萬元。

2020諧音「愛你愛你」，原本應該是預期中的結婚旺年，卻因為新冠肺炎影響，多數婚禮選擇延期或從簡。但由於台灣防疫有佳，下半年婚禮市場也開始逐漸熱絡，「Marry結婚吧」站長林俊吉表示，原定今年下半年成婚的新人，由於排不到檔期多數決定順延到2021年，加上明年能舉辦海外婚禮可能性較小，因此估計最少會有13萬對新人於2021年成婚。若以一對新人平均花費60萬元左右舉辦婚禮來說，明年的婚市商機可高達800億元。

為搶攻此波億元商機，線上最大婚禮平台「Marry結婚吧」首度橫跨線下與晶華酒店合作，結合「Marry結婚吧」一站式購買特性，加上晶華酒店五星級婚宴場地，提供準新人便利、高規格的婚禮採購選擇。

針對首次合作，晶華酒店也特別推出線上獨家婚宴方案，過往動輒2萬～3萬元的起桌價，現在只要13,900元起就可訂桌。晶華酒店董事總經理吳偉正表示，2020下半年的宜嫁娶吉日早已訂滿，明年的檔期也一直有在陸續詢問當中，希望藉由此活動，鼓勵更多計劃結婚的新人及早下訂。

為了帶動2021年婚市，除了與晶華酒店首度合作外，「Marry結婚吧」更祭出活動，期間內只要於站內活動合作店家採購任何一項婚禮服務，就有機會全額免費，從婚紗、婚攝、新秘、主持、佈置、婚宴場地定金，全都由「Marry結婚吧」買單，最高可達100萬元。

除了免費婚禮的機會外，活動期間內各項婚禮消費即購即享1,000元優惠，消費滿額登記可抽各項iphone12、專櫃保養品等各項好禮，總價值高達70萬元，此外婚紗、婚宴現場預約了解專案，還可額外獲得各別的店家來店小禮，「Marry結婚吧」表示可望藉由此波活動，為合作店家帶來至少5千萬的銷售機會，幫助婚禮市場加溫。

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