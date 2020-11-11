針對新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣稱明年第一季就有機會透過COVAX機制取得疫苗，國民黨主席江啟臣認為實際取得時間、數量仍有許多變數，指揮中心應有更多元的疫苗購買、研發選項，確保儘速取得安全有效的疫苗。他強調，再多大內宣，也無法掩蓋台灣疫苗研發或取得進度落後的事實，民調也反映六成以上民眾擔憂爆發本土新冠肺炎傳染，執政者應正視人民的心聲。

江啟臣今天在中常會中致詞說，疫苗研發量產的進展，關係到全世界人類，擺脫病毒威脅，恢復正常生活的時程。國民黨樂見美國與我國合作的藥廠有新的進展與突破，也惋惜因為疾管署與民間公司無法達成協議，失去優先採購的先機。

他說，防疫指揮中心雖宣稱，明年第一季就有機會透過COVAX機制順利取得疫苗，但實際取得時間、數量仍存在許多變數。我們要提醒指揮中心，更該有更多元的疫苗購買、研發選項，確保儘速取得安全、充足、有效的新冠病毒疫苗。

江啟臣強調，尤其過去民調顯示，有高達六至七成民眾，對政府協助業者研發或取得疫苗有信心。然而根據國民黨昨天公布的民調，目前只剩三成左右的民眾尚滿意，四成多民眾已不滿意目前政府的疫苗政策。

他也強調，再多的大內宣，也無法掩蓋台灣目前疫苗研發或是取得的進度落後的事實。民調更反映有高達六成以上民眾，擔憂臺灣可能爆發本土新冠肺炎傳染，這樣的數字，不應該被忽視，也不應該當成危言聳聽，而是執政者應該正視面對人民的心聲。

(中時 )