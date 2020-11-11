新竹縣無形文化資產保存團體「田屋北管八音團」，持續舉辦傳習課程讓參與學員學習演奏技藝，15日將與文山國小八音班學員，聯袂在文化局文化廣場舉辦客家八音傳習計畫成果展演，縣長楊文科歡迎民眾「有閒來寮」，一起來聽客家八音。

楊文科表示，「客家八音」是客家文化中重要的傳統表演藝術，在台灣早年農村社會，不論是歲時祭儀或常民生活禮俗，多可見到客家八音的表演，展現客家族群的獨特文化。

「田屋北管八音團」致力保存及傳習客家八音的傳統表演藝術，第三代繼承人兼團長的田文光，曾獲全球中華文化藝術薪傳獎傳統藝術類得，他帶團進行教學及推廣，每年3月至11月間固定在縣定古蹟「問禮堂」，培訓有意學習客家八音的學員。

文化局同時在新竹縣藝文教育扎根計畫，推動「藝術陪伴」的重點種子學校，新埔鎮文山國小成立客家八音班，讓小朋友學習傳統技藝，也深入了解客家八音的文化精神

田屋北管八音團聯袂文山國小八音班學員，15日傳習計畫成果展演，曲目有「鑼鼓樂」、「八音絃索樂」、「北管西路曲」、「北管連套曲」、「山歌」、「小調」及「雅樂」等，多元豐富，保證精采可期！

(中時 )