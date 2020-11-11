台灣炸雞品牌頂呱呱「一斤雞」活動又來了！11月12日不僅是國父孫中山誕辰，更是醫師節，頂呱呱選在這一天再度祭出超狂優惠，原價258元的一桶炸雞下殺7折，全台門市都可以用180元購入600公克（相當1台斤）炸雞，每人限購2份，售完為止。

頂呱呱不定時推出的「一斤雞」，在速食界頗具話題，更是許多炸雞控最愛活動之一。今年5月20日，頂呱呱也曾推出相同優惠，只要到店對店員大聲說出「我愛你」，一樣180元帶走一整桶；這次不到半年，強勢回歸。

頂呱呱表示，台灣防疫有功，醫護人員功不可沒，選在醫師節這天推出活動，也是為了向醫護人員致敬，並讓全台民眾共襄盛舉，「用炸雞補足滿滿能量」。

曾有網友在批踢踢上討論頂呱呱為何屹立不搖？許多人對它獨特的「台式炸雞」讚不絕口，直言炸雞就是要乾乾的才好吃；有人推薦頂呱呱的「呱呱包」（炸糯米腸）及甜甜包，另外雞脖子也是不少饕客的必點商品。

頂呱呱甚至在2018年打進紐約，與「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作推出「炸雞配珍奶」，征服紐約客。

(中時新聞網)