謝龍介帶來統一獅球衣，幫江啟臣穿上。（黃福其攝）

中華職棒總冠軍賽由統一獅封王，繼台中市長盧秀燕昨天戴著「獅子頭套」上班，同樣支持中信兄弟的國民黨主席江啟臣，今天中常會也由統一獅支持者、國黨副祕書長謝龍介陪同，一起穿上統一獅球衣開中常會。江啟臣說，他願賭服輸，因此今天穿統一獅球衣主持中常，不過他仍繼續力挺中信兄弟，「兄弟要加油啊！」

中華職棒總冠軍賽10月31日在台中開打，由中信兄弟對決統一獅，盧秀燕則跟副總統賴清德對賭，如果統一獅輸了，賴清德要到台中行銷農產品；台中立委江啟臣則與台南市議員謝龍介各自支持選區在地球隊對賭，輸的人要穿對方球隊的球衣出席中常會。

雖然總冠軍賽過程高潮迭起，近7年6度進入冠軍賽的中信兄弟原以3比1領先統一獅，但最後慘遭逆轉，由統一獅封王。謝龍介今天帶兩件統一獅球衣、數根統一獅加油棒到中常會，江啟臣當眾脫下西裝，由謝龍介協助換上統一獅的球衣，一旁看不下去的祕書長李乾龍拿著統一加油棒，輕敲謝龍介的腦袋，現場中常委與黨工們笑聲不斷，最後大家一起敲打加油棒，一面喊「統一獅加油！」「中信兄弟加油！」「國民黨加油！」場面相當逗趣。

江啟臣笑著向中常委們解釋說，他在決賽進場前，特別傳訊息給謝龍介，約好統一、兄弟誰輸了，就穿對方球衣來開中常會，今天他願賭服輸，不過他仍繼續力挺中信兄弟，希望未來中信兄弟要加油啊！

(中時 )