專案式經濟泡泡 王美花：專人負責專案 15:452020/11/11 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花主持旱災中央應變中心工作會報。（經濟部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長王美花今（11）日主持「旱災中央災害應變中心第二次工作會報」，受訪時被問到「經濟泡泡」的規畫，王美花表示，針對商務人士來台的部分，目前指揮中心已同意規畫，經濟部要做出說明相關商務人士來台的必要性、急迫性、不可取代性及對經濟重要貢獻等，同時相關的防疫計畫要清楚寫明，最重要經濟部要由專人負責各個專案。 王美花說，申請經過經濟部評估，認為有需要，經濟部再向指揮中心申請，大致上目前都是用專案申請的方式來進行。 (中時 ) #經濟部 #王美花 #專案 #專人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節出遊孝親專案 北部飯店最多補助4500元 17:242020/11/11 生活 台美對話來了！ 20日實體＋視訊對談7大主題 12:062020/11/11 財經 經濟泡泡首案准了 04:092020/11/11 財經要聞 春節出遊大利多 55歲以上住北部飯店最多補助4500元 12:272020/11/11 生活 台美經濟對話 蔡英文：結合彼此優勢進行更廣泛合作 13:212020/11/11 政治 首屆台美經濟繁榮貿易對話 20日登場 09:172020/11/11 財經 台美經濟繁榮夥伴對話 民進黨：台美關係正在穩健前行 14:202020/11/11 政治 台美經濟對話 王美花：沒受選舉影響 16:052020/11/11 政治 敲定了！台美經濟對話這一天舉行 09:162020/11/11 政治 對談台美經濟對話 王美花：除了我還有這些人 11:532020/11/11 政治 政治熱門新聞 川普此舉暗示將掀驚人變局 港媒警告：台灣要被丟了！ - 政治 美國大選結果有爆炸性發展？網預言：馬上就要換人崩潰了！ - 政治 豬吃瘦肉精20秒影片曝光 倒地抽搐、情緒躁動 - 政治 美國將遇百年大變局？命理師斷言拜登運勢令人意外 - 政治 拜登真的是好人嗎？高金素梅現身怒戳真相：他跟川普都一樣！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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