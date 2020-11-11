經濟部長王美花今（11）日主持「旱災中央災害應變中心第二次工作會報」，受訪時被問到「經濟泡泡」的規畫，王美花表示，針對商務人士來台的部分，目前指揮中心已同意規畫，經濟部要做出說明相關商務人士來台的必要性、急迫性、不可取代性及對經濟重要貢獻等，同時相關的防疫計畫要清楚寫明，最重要經濟部要由專人負責各個專案。

王美花說，申請經過經濟部評估，認為有需要，經濟部再向指揮中心申請，大致上目前都是用專案申請的方式來進行。

(中時 )